تجديد حبس تاجرى عملة بالسوق السوداء فى القاهرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات

كتب سليم على - أسماء شلبى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، حبس تاجرى عملة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لأحكام القانـون.

وكانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، نجحت فى ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بِإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام (شخصان) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندى أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزتهما (عملات "أجنبية – محلية").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.