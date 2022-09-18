بشاشة عرض ضخمة تبلغ 180 درجة.. عروض البانوراما مجانا بمكتبة الإسكندرية "صور"

تقدم مكتبة الإسكندرية عروض البانوراما الحضارية Culturama لرواد المكتبة؛ وهي مجموعة من العروض الخلاقة والجذابة التي تعتمد على أحدث الأنظمة التكنولوجية في العرض والتي قام بتطويرها مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي CULTNAT التابع لمكتبة الإسكندرية من خلال أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال.
وتتكون قاعة Culturama من شاشة عرض ضخمة تبلغ 180 درجة بقطر 10 أمتار من خلال 9 شاشات على شكل شبه دائرة، وهي تعد وسيلة رائعة لتوصيل المعلومات لم يكن من الممكن عرضها قبل هذا بهذا النقاء والقوة على شاشات العرض التقليدية.
وتقدم هذه العروض مجاناً لمدة 15-20 دقيقة جميع أيام الاسبوع ما عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، ويتطلب حجزًا مسبقًا من خلال مكتب استقبال إدارة الزيارات المتواجد بمبنى الرئيسي للمكتبة، و في حالة وجود مشكلات تقنية، يمكن إلغاء العرض دون إخطار مسبق.
عروض البانوراما مجانا بمكتبة الإسكندرية (1)
عروض البانوراما مجانا بمكتبة الإسكندرية (2)
عروض البانوراما مجانا بمكتبة الإسكندرية (3)
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