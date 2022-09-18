بشاشة عرض ضخمة تبلغ 180 درجة.. عروض البانوراما مجانا بمكتبة الإسكندرية "صور"

وتتكون قاعة Culturama من شاشة عرض ضخمة تبلغ 180 درجة بقطر 10 أمتار من خلال 9 شاشات على شكل شبه دائرة، وهي تعد وسيلة رائعة لتوصيل المعلومات لم يكن من الممكن عرضها قبل هذا بهذا النقاء والقوة على شاشات العرض التقليدية.

وتقدم هذه العروض مجاناً لمدة 15-20 دقيقة جميع أيام الاسبوع ما عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، ويتطلب حجزًا مسبقًا من خلال مكتب استقبال إدارة الزيارات المتواجد بمبنى الرئيسي للمكتبة، و في حالة وجود مشكلات تقنية، يمكن إلغاء العرض دون إخطار مسبق.