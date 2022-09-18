اليوم السابع
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بريطانيا تقف دقيقة حدادا على وفاة الملكة إليزابيث فى التاسعة مساء

الأحد، 18 سبتمبر 2022 04:11 م
بريطانيا تقف دقيقة حدادا على وفاة الملكة إليزابيث فى التاسعة مساء الملكة إليزابيث الثانية
كتبت ريهام عبد الله

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تستعد المملكة المتحدة، اليوم الأحد، للوقوف دقيقة صمت، حدادا على وفاة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا حكما، الساعة الثامنة بتوقيت لندن، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وقال الحساب الرسمى لوزارة الخارجية البريطانية عبر تويتر: "لحظة تأمّل على المستوى الوطني مساء اليوم حين يقف الجميع دقيقة صمت في الساعة 8 مساء بتوقيت لندن، سوف نقف حدادا على جلالة الملكة إليزابيث ونتأمل في حياتها وإنجازاتها".

تغريده الخارجية البريطانية
تغريده الخارجية البريطانية

ومن جهة أخرى، يتوقع خبراء التلفزيون فى المملكة المتحدة أن يتجاوز عدد مشاهدى جنازة الملكة إليزابيث الثانية، الرقم المسجل بـ 32 مليون شخص شاهدوا جنازة كنيسة وستمنستر لتوديع الأميرة الراحلة ديانا، أميرة ويلز، حيث من المتوقع على الصعيد العالمى، أن يشاهد 4.1 مليار شخص جنازة الملكة اليزابيث الثانية، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

يدير Huw Edwards تغطية BBC من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً مع Fergal Keane في لندن، بينما سيكون Kirsty Young و David Dimbleby في وندسور، كجزء من فريق مكون من 30 شخصًا يقدمون التعليقات عبر تلفزيون وراديو BBC، وستبدأ تغطية قناة ITV فى الساعة 9:30 صباحًا، وسيستضيفها توم برادبي، وجولي إيتشنغهام، وستتولى مذيعة الأخبار ماري نايتينجيل، التغطية من وستمنستر أبي، أما قناة "سكاى نيوز"، ستستضيف آنا بوتينغ، وديرموت مورناغان، من الساعة 9 صباحًا، بعد إذاعة كاى بورلي، في الصباح الباكر.


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