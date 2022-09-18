بدء استقبال الطلاب الجدد بكلية الدراسات الاقتصادية جامعة الإسكندرية

استقبلت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية اليوم الأحد ، طلاب الثانوية العامة الجدد المقبولين بالتنسيق وبدء تقديم الاوراق الخاصة بالالتحاق بالكلية.
يذكر أن تعتبر كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية احدث الكليات التى تم انشاوها فى جامعة الإسكندرية مؤخرا لفتح مجالات جديدة لطلاب جامعة الإسكندرية للإلتحاق بمجالى الاقتصاد والعلوم السياسية وبناء القدرات العلمية في مجالي الاقتصاد والعلوم السياسية والتميز في البحث العلمي إسهاماً في النهضة المعرفية والتنمية الشاملة.
وتسهم الكلية بالنهوض بالمعارف الاقتصادية والسياسية على المستويين الأكاديمي والتطبيقي وتنمية القدرات والمهارات بما يستجيب للمتطلبات المهنية والوظيفية لمجالات العمل ويخدم البيئة المحلية والإقليمية والدولية.
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