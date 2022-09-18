بدء استقبال الطلاب الجدد بكلية الدراسات الاقتصادية جامعة الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

استقبلت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية اليوم الأحد ، طلاب الثانوية العامة الجدد المقبولين بالتنسيق وبدء تقديم الاوراق الخاصة بالالتحاق بالكلية.