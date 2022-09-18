بخبرة دولية لسنوات عديدة.. LMD تطلق أحدث مشروعاتها السكنية والمتعددة الاستخدامات بمصر مشروع Stei8ht بالقاهرة الجديدة

كتب أحمد حسن

LMD تقدم للسوق العقارى المصرى مشروعها الواعد بشرق القاهرة.. Stei8ht أحدث مشروع سكنى ومتعدد الاستخدامات للشركة فى مصر



باستثمارات 30 مليار جنيه ومساحة تتجاوز ال 500 فدان، مشروع Sei8ht أيقونة جديدة تشرق في سماء منطقة شرق القاهرة

قامت شركة LMD الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإعلان عن إطلاق مشروعها الجديد بمنطقة شرق القاهرة، مشروع Stei8ht أول مشروع سكني ومتعدد الاستخدامات للشركة في مصر، والذي يقام علي مساحة تتجاوز 500 فدان، بواحدة من أهم وأفضل المناطق في القاهرة الجديدة باستثمارات 30 مليار جنيه، ومن المزمع البدء في تسليمه بالربع الأخير من عام 2024.

مشروع Stei8ht أيقونة جديدة تنضم لمجموعة من النجاحات التي حققتها شركة LMD بالآونة الأخيرة، فالمشروع يقدم بعدًا جديدًا للمشروعات السكنية في مصر تعكس من خلاله شركة LMD خبراتها ونجاحاتها الكبيرة والممتدة في مجال تطوير المشروعات السكنية المتميزة خارج مصر علي مدار سنوات، جاء مشروع Stei8ht بموقعه الفريد من نوعه بواحدة من أكثر المناطق الحيوية بشرق القاهرة أمام مدينة الرحاب علي طريق السويس الصحراوي من الشمال بواجهة بطول 2 كيلو متر وموازي لمحور يوسف السباعي بطول 2 كيلو متر أيضًا، ليقدم اسلوب حياة مختلف يراعي الخصوصية التامة للمقيمين به من خلال مخطط رئيسي وتصميمات غاية في التميز تم وضعها من قبل صفوة من الخبراء والمتخصصين ممن لديهم باع طويل في هذا المجال، فالمخطط الرئيسي للمشروع تم وضعه من قبل مكتب YBA للاستشارات الهندسية، كما تم عمل تصميمات المشروع علي يد شركة Alchemy Architecture.

وتعليقًا علي ذلك صرح المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD: " ما تشهده البلاد من نهضة عمرانية كبيرة بالسنوات الاخيرة وضع علي عاتق الشركات العقارية مسئولية كبيرة عند التفكير في إقامة مشروعاتها، وهذا ما تركز عليه LMD عند التخطيط لأي خطوة جديدة في مسيرتها بمجال التطوير العقاري، فنحن نسعى دائمًا للتفكير خارج الصندوق عبر تقديم مشروعات عمرانية متكاملة تجمع ما بين الفكر الراقي والحداثة والإبداع في آن واحد، وتسهم بقوة في الثورة العمرانية الحديثة بالبلاد، من هنا جاء مشروع Stei8ht ليقدم درة فريدة بمنطقة القاهرة الجديدة تتناغم بها كل مقومات النجاح للمشروعات السكنية من مخطط رئيسي وتصميمات وخدمات علي أرقى مستوي توفر للعميل حياة أمنة مستقرة مليئة بالراحة والاستقلالية، مستعينين في ذلك بخبرتنا الممتدة في تطوير مثل هذه المشروعات بالسوق الخارجي بالإمارات العربية المتحدة وأسبانيا واليونان."

يتمتع Stei8ht بمواصفات خاصة حيث يقام المشروع علي 8 مراحل ويوفر عدد محدود من الفيلات المتنوعة يبلغ عددها 2000 وحدة سكنية تجمع مابين القيلات المستقلة والتاون والتوين هاوس بمساحات مختلفة تبدأ من 230 مترًا حتى 800 متر مربع، يتم تنفيذها علي مساحة بنائية محدودة جدًا تصل لـ 6 آلاف متر مربع بما يمثل نسبة لا تزيد عن 15% من المساحة الكلية للمشروع علي الرغم من تنفيذها علي مساحة كبيرة تبلغ 371 فدانا، وذلك لضمان أن يتمتع قاطني المشروع بأعلي قدر من الخصوصية كما راعت الشركة وجود مسافات كبيرة ما بين الوحدات السكنية المختلفة تبدأ من 6 أمتار، يضم المشروع منطقة تجارية وإدارية متكاملة علي مساحة 172 فدانا من إجمالي المشروع توفر مجموعة مميزة من الأنشطة الإدارية والتجارية، إضافة إلى مناطق مخصصة لإقامة المعارض المختلفة سعيًا من الشركة من أن يكون المشروع أيقونة تتناغم بها كافة عناصر الحياة الحديثة من أنشطة تجارية ومناطق ترفيهية ومعارض فتية وثقافية ليشعر المقيمين بالمشروع بكل أوجه الاستمتاع في كل جزءٍ من المشروع، هذا وتتيح المنطقة التجارية بالمشروع خدماتها للمشروعات المجاورة حيث تم تصميمها بمداخل خاصة بعيدة عن المشروع نفسه لتحقق الخصوصية التي يسعى إليه المقيمين.

حرصت LMD على أن تشمل كل مرحلة من المشروع مميزات خاصة، حيث روعي أن تضم كل مرحلة مدخل خاص وClubhouse، وتصل مساحة المرحلة الأولى نحو 30 فدانًا بإجمالى 400 وحدة متنوعة المساحات، ويتمتع Stei8ht بميزة كبيرة تميزه عن غيره من المشروعات فالمساحة الشاسعة من المشروع جعلت منه متنزه مفتوح مترامي الأطراف يضم العديد من المساحات الخضراء التي تتناغم في صورة فريدة مع مجموعة من البحيرات فيما بين المراحل المختلفة للمشروع لتمنح للمقيمين رؤية ممتدة لأكثر من 28 مترًا مربعًا، كما راعت التصميمات الخاصة بالمشروع توفير حديقة خاصة لكل وحدة سكنية بالمشروع، هذا وتقدم LMD الفيلات المختلفة بالمشروع بنظام النصف تشطيب، وتمنح العملاء ميزة خاصة تتيح لهم اختيار التصميمات الداخلية لبعض الفيلات ذات المساحات الكبيرة بالمشروع، كما تم إنشاء العديد من الطرق والممرات التي تيسر عمليات التنقل بسهولة تامة مع توفير 4 مداخل منها 3 مداخل على طريق القاهرة السويس، ومدخل للسكان من ناحية مدينة الرحاب ومحور يوسف السباعى يصل عرضه لنحو 90 مترًا.

شركة LMD واحدة من أهم وأكبر الشركات العقارية المتخصصة في تقديم منتجات عقارية سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات بمواصفات ومعايير عالمية، فهي تلتزم بالتوسع جغرافيًا لتقدم رؤيتها المتميزة للعالم من خلال تطوير مشروعات عالية الجودة تتجاوز كل ما هو ممكن فى كافة جوانبها. تمتلك LMD محفظة أراضي ضخمة بمواقع استراتيجية متنوعة، وتتمتع الشركة بتواجدها القوى في كل من دبى وإسبانيا واليونان، كما تتنوع محفظة أعمال LMD في مصر بمجموعة متنوعة من المشروعات الراقية منها مشروع Stei8ht بقلب منطقة شرق القاهرة، ومشروع Zoya Ghazala Bay بواحدة من أروع المناطق بالساحل الشمالي منظقة خليج غزالة، ومشروع ONE NINETY بموقعه الفريد في أول شارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مشروع 3’Sixty الذي يتمتع بموقع فريد من نوعه بقلب الجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة. تسعي LMD إلى تقديم كل ما هو جديد ومتميز من منتجات عقارية عالمية من خلال رؤية واستراتيجية واضحة تعكس حجم الفكر الواعي للقائمين علي الشركة.