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بايدن: العالم لا يمر حاليا بحرب باردة جديدة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 05:52 م
بايدن: العالم لا يمر حاليا بحرب باردة جديدة بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يمر العالم حاليا بحرب باردة جديدة وأكثر تعقيدا من سابقتها، نافيا وجود دليل إرسال الصين الأسلحة إلى روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وعلق الرئيس الأمريكي على الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، : لا أعتقد أنها حرب باردة جديدة وأكثر تعقيدا.

وتابع الرئيس الأمريكي : عندما سافر بوتين إلى بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، بعد ذلك بوقت قصير، اتصلت برئيس جمهورية الصين الشعبية، وقلت إذا كنت تعتقد أن الأمريكيين وغيرهم سيستمرون في الاستثمار في الصين، بالنظر إلى انتهاكك للعقوبات التي تم فرضها على روسيا، أعتقد أنك ترتكب خطأً فادحا، لكن القرار قرارك.. حتى الآن لا يوجد دليل على أنهم يرسلون أسلحة أو أي شيء آخر إلى روسيا.

 


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