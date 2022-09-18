اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 12:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق دورة الصداقة الـ15 لجوالى جامعة الإسكندرية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:33 ص
انطلاق دورة الصداقة الـ15 لجوالى جامعة الإسكندرية انطلاق دورة الصداقة الـ15 لجوالى جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت فعاليات دورة الصداقة الـ15 لجوالى جامعة الإسكندرية بمعسكر باجوش بحضور فريق حوالة كليات جامعة الإسكندرية ويشمل فعاليات المعسكر انشطة رياضية وكشفية بين طلاب جامعة الإسكندرية.
 
يذكر ان معسكر باجوش يقع فى الكيلو 250 قبل 48 كيلو من محافظة مطروح فهى منطقة ساحرة على الساحل الشمالى واستضاف هذا العام العديد من المعسكرات الفعاليات منها بطولة الجامعات الشاطئية التى استضافت 21 جامعة حكومية وخاصة واهلية بالاضافة الى بطولة الجامعات بالتعاون مع الشباب والرياضة.
 
يأتى ذلك بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا وتوقف فعاليات معسكر باجوش الكشفى والذى يشمل برنامج البطولات الرياضية ومسابقات ترويحية وتسليم جوائز بالتعاون ونشاط كشفى.

الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعة الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة