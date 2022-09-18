اليوم السابع
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الأحد، 18 سبتمبر 2022 02:55 م
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انتشال جثة شاب طافية بالرياح البحيري في منشأة القناطر

الأحد، 18 سبتمبر 2022 02:42 م
انتشال جثة شاب طافية بالرياح البحيري في منشأة القناطر غرق شاب- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شاب مصرعه غرقا في الرياح البحيري بمنشأة القناطر وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب غارقا بالرياح البحيري في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لشاب يبحث عنه أفراد أسرته منذ يومين، حتى تم العثور على الجثة طافية اليوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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