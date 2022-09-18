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اليوم السابع: مصر على أبواب التحول لمركز عالمى للطاقة.. بدعم من الرئيس السيسى

الأحد، 18 سبتمبر 2022 07:00 م
اليوم السابع: مصر على أبواب التحول لمركز عالمى للطاقة.. بدعم من الرئيس السيسى اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: بدعم متواصل من الرئيس السيسى.. وبالأرقام.. مصر على أبواب التحول لمركز عالمى للطاقة.. الاحتياطى اليومى ضعف احتياجات المصريين والتوسع فى الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح.. توجيه رئاسى باستغلال موارد سيناء وإقامة مراكز استشفائية متكاملة
 
 

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بدعم متواصل من الرئيس السيسى.. وبالأرقام.. مصر على أبواب التحول لمركز عالمى للطاقة.. إجراءات استباقية مستمرة لتفادى الأزمات العالمية.. إضافة 31 ألف ميجاوات لشبكة الكهرباء منذ 2014

 

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قناة السويس




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