اليوم السابع: مصر على أبواب التحول لمركز عالمى للطاقة.. بدعم من الرئيس السيسى

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: بدعم متواصل من الرئيس السيسى.. وبالأرقام.. مصر على أبواب التحول لمركز عالمى للطاقة.. الاحتياطى اليومى ضعف احتياجات المصريين والتوسع فى الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح.. توجيه رئاسى باستغلال موارد سيناء وإقامة مراكز استشفائية متكاملة

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