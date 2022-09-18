المهن الطبية يقرر إجراء دراسة اكتوارية لبحث إمكانية زيادة المعاشات لـ1200 جنيه

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد سليم نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية ، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن مجلس الاتحاد قد وافق خلال اجتماعه الأخير على مقترحه، والذى تقدم به فى 14 أغسطس 2022، بشأن إجراء دراسة إكتوارية لزيادة معاشات الأعضاء بنقابات "الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، لتصبح 1200 جنيه، بدلا من قيمتها الحالية المُقدرة بـ1000 جنيه، لافتا إلى أن الخبير الإكتوارى سيبدأ فى إجراء الدراسة تمهيدا لعرض نتائجها على الجمعية العمومية فور الإنتهاء منها.

وأضاف سليم، فى بيان،: أن المجلس وافق على مقترحه الخاص بالسماح لأبناء الأعضاء من ذوى الإعاقة الذكور بالاشتراك فى مشروع العلاج لحين تعيينهم ووجود جهة للتأمين عليهم، لافتا إلى أنه جارى الإعداد لعقد مؤتمر للاتحادات الفرعية بالمحافظات، ومن المقرر أن يتم عقده خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أنه اقترح على المجلس عقد ورشة عمل بشأن تأثير التغيرات المناخية على الفريق الطبى، وقد وافق مجلس الاتحاد، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتم عقدها خلال النصف الثانى من شهر أكتوبر 2022.