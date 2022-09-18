المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: ندعم جهود تجاوز الأزمة الاقتصادية في بيروت

كتب هانى الحوتى

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، إن ملتقى الأعمال المصري اللبناني، يأتي تجسيدا وترسيخا لما يميز العلاقات المصرية اللبنانية، التي تتسم دائما بالخصوصية والتوافق التام، ‏ويعكس حرص القيادة السياسية والدولة على دفع كل أوجه التعاون بما يحقق مصالح الشعبين الكبيرين.

أضاف خلال كلمته بحفل افتتاح ملتقى الأعمال المصري-اللبناني، بأحد فنادق القاهرة، مساء اليوم الأحد، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه مصر ولبنان وظروف لبنان الصعبة اليوم إلا أن الطموحات مازالت أكبر، والرغبة المشتركة في مساندة القضايا المشتركة وبالأخص الملف الاقتصادي سيكون لها مردود إيجابي،وأتمنى أن تشهد الأعوام المقبلة انطلاقة أكبر، وزيادة ملموسة في التعاون الاقتصادي على وجه الخصوص.

وأكد أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أتم الاستعداد من أجل مساعدة أشقائها في لبنان العزيز، وهذا هو عهد الجمعية على مدى أكثر من 30 عاما، مضيفا :" لا ندخر جهدا، ولا نرفع الراية البيضاء، مهما كانت المشاكل والعقبات.

واستطرد: لقد مر علينا الكثير من الأزمات، وكان العمل الجماعي والروح والتجانس والتكامل الحقيقي دائما هو الجسر الذي عبرنا من خلاله الأزمات، وحولناها إلى فرص، والتاريخ خير شاهد على ما قدمناه معا من أجل الحفاظ على بلدينا،و تحقيق مصالح الشعبيين الكبيرين.

أضاف: أننا اليوم أمام تحديات من نوع آخر أكثر صعوبة، حيث نواجه تحديات وظروف دولية وإقليميه غير مسبوقة تستلزم منا الوقوف صفا واحدا، والتفكير خارج الصندوق لامتصاص الأزمات وتجاوز آثارها، والمضي قدما نحو المستقبل أفضل للبنان الشقيقة ولشعبها العريق، وادعو كل الأشقاء في لبنان، اليوم للتعرف على فرص الاستثمار في مصر، التي لا تفرق بين الأشقاء ولا تبخل عليهم بتوفير الفرص الآمنة والعادلة في الاستثمار والتنمية، ونحن في الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لدينا من الخبرات والكفاءات الفنية والإدارية القادرة على مساعدة كل رجال الأعمال اللبنانيين الراغبين في الاستثمار في مصر، وليس هناك سفراء خير من اخوانكم اللبنانيون أنفسهم الذين عملوا في مصر وحققوا فيها نجاحات أصبحت علامة في كافة مجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة والخدمات والتمويل .

أشار إلى حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر، حيث تعد من أوائل البلدان العربية المستثمرة في مصر وارتفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال عام - 2020 حيث بلغ 502 مليون دولار مقارنة ب 378 مليون دولار ، كما زادت قيمة الصادرات المصرية إلى لبنان ب329 مليون دولار خلال عام 2021، وارتفعت قيمة الواردات المصرية من لبنان من 98 مليون دولار خلال عام 2020 لتصل إلى 173 مليون دولار خلال عام 2021.