المشدد 5 سنوات لحارس أمن حاز مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر، بمعاقبة حارس أمن بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف حنيه، لإدانته في القضية رقم 28492 لسنة 2021، جنايات مركز بلبيس، بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام " فريج . ع . س " 61 عاما ويعمل حارس أمن، ومقيم بإحدى قري المركز، بالإتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.