المجر: أوروبا قد تشهد وقف 40 % من صناعاتها بسبب أزمة الطاقة

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حذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الأحد، من أن أوروبا قد تشهد في الشتاء وقفا لعمل 40 % من صناعاتها بسبب أزمة الطاقة نتيجة العقوبات الغربية على روسيا.



وانتقد أوربان عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، معتبرا أنها "كمن يطلق النار على قدمه" على حد تعبيره، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".



وأكد أوربان أن بلاده ستعارض تمديد العقوبات ضد روسيا، ملقيا باللوم على الغرب في القتال واسع النطاق المستمر في أوكرانيا، مشيرا إلى أن التدخل الغربي فيه يجعله "نزاعا عالميا".



وأضاف أن النزاع في أوكرانيا قد يستمر حتى عام 2030، وستفقد أوكرانيا على إثره نصف أراضيها على الأقل.