اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 04:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المجر: أوروبا قد تشهد وقف 40 % من صناعاتها بسبب أزمة الطاقة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 04:27 م
المجر: أوروبا قد تشهد وقف 40 % من صناعاتها بسبب أزمة الطاقة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الأحد، من أن أوروبا قد تشهد في الشتاء وقفا لعمل 40 % من صناعاتها بسبب أزمة الطاقة نتيجة العقوبات الغربية على روسيا.


وانتقد أوربان عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، معتبرا أنها "كمن يطلق النار على قدمه" على حد تعبيره، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".


وأكد أوربان أن بلاده ستعارض تمديد العقوبات ضد روسيا، ملقيا باللوم على الغرب في القتال واسع النطاق المستمر في أوكرانيا، مشيرا إلى أن التدخل الغربي فيه يجعله "نزاعا عالميا".


وأضاف أن النزاع في أوكرانيا قد يستمر حتى عام 2030، وستفقد أوكرانيا على إثره نصف أراضيها على الأقل.


المجر

أزمة الطاقة فى أوروبا

فيكتور أوربان

رئيس وزراء المجر

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة