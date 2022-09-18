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الكويت: نظر طعون المرشحين المشطوبين فى انتخابات مجلس الأمة غدا

الأحد، 18 سبتمبر 2022 04:26 م
الكويت: نظر طعون المرشحين المشطوبين فى انتخابات مجلس الأمة غدا محكمة الاستئناف الكويتية تحدد موعد نظر استئنافات المرشحين
إيمان حنا

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حددت محكمة الاستئناف الكويتية، غدا الإثنين، موعدا لنظر استئنافات المرشحين الذين قضت المحكمة الكلية برفض دعاويهم المطالبة بإلغاء قرار حرمانهم من خوض انتخابات مجلس الأمة. وفق "الأنباء الكويتية".

وكان دفاع المرشحين قد لجأوا إلى القضاء للمطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية بشطب موكليهم من سجلات المرشحين، مؤكدين توافر شروط الترشح في موكليهم وأن القانون حظر حرمان المواطنين من ممارسة حقهم في ذلك دون مبرر قانوني.

يذكر أن المرشحين هم هاني حسين - عايد العتيبي - وداد حبيب - خالد شخير - ‏مساعد المطيري - محمد جويهل - مبارك العتيبي - عبدالله البرغش - أنور الفكر.


الكويت

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انتخابات مجلس الامة الكويتى



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