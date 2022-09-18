القوات المسلحة تستقبل الأبطال الرياضيين المشاركين ببطولة العالم للمصارعة بصربيا

كتب زكى القاضى

استقبلت القوات المسلحة الأبطال الرياضيين المشاركين فى بطولة العالم للمصارعة من أبناء المؤسسة العسكرية الرياضة فور عودتهم إلى أرض الوطن، حيث كان فى استقبالهم وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وذلك عقب مشاركتهم الناجحة فى بطولة العالم للمصارعة والتى أقيمت بدولة صربيا .

ونجحت اللاعبة سمر حمزة ابنة المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية فى حصد الميدالية الفضية فى البطولة، وتعتبر بذلك أول لاعبة عربية ومصرية تصل للمباراة النهائية فى بطولة العالم للمصارعة، وذلك بعدما قدمت أداءً مميزاً استحقت من خلاله الإشادة والتقدير، ويعد ذلك الإنجاز نتاجاً لجهود جهاز الرياضة للقوات المسلحة وتوفيره لكافة الإمكانيات الفنية والإدارية التى تؤهل أبناءه لرفع علم مصر عالياً خفاقاً.

وتهنئ القيادة العامة للقوات المسلحة البطلة سمر حمزة على إنجازها التاريخى، وتؤكد على استمرار دورها فى تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى لرفع العلم المصرى بمختلف المحافل الرياضية .











