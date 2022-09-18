العاصفة الاستوائية "فيونا" تصل بورتوريكو وتتسبب في رياح شديدة وأمطار غزيرة

فاطمة شوقى

وصلت العاصفة الإستوائية "فيونا" جزيرة "بورتوريكو" الأمريكية صباح اليوم الأحد، وتسببت فى هبوب رياح شديدة وأمطار غزيرة وسط توقعات بأنها ستتحول إلى إعصار قبل أن تضرب الساحل الجنوبى للولايات المتحدة بعد ظهر اليوم.

وقال خبراء أرصاد "إن المستويات "التاريخية" للأمطار من المتوقع أن تؤدى إلى انهيارات أرضية وفيضانات غزيرة، مع توقعات بأن تصل إلى 20 بوصة فى المناطق المعزولة"، وفقا لقناة تيلى سور الفنزويلية.

وقالت مفوضة إدارة الطوارئ فى "بورتوريكو" نينو كوريا: "لقد حان الوقت لاتخاذ إجراء والشعور بالقلق"، مشيرة إلى أن العاصفة "فيونا" تمركزت على بعد 150 ميلا (240 كيلومترا) جنوب شرق مدينة بونس فى بورتوريكو فى وقت متأخر من أمس، وظلت تتحرك من الغرب إلى الشمال الغربى بسرعة 8 أميال فى الساعة (13 كم / ساعة).

وكان من المتوقع أن تضرب العاصفة المدن والبلدات على طول الساحل الجنوبى لبورتوريكو التى لا تزال تتعافى من سلسلة من الزلازل القوية التى ضربت المنطقة اعتبارا من أواخر عام 2019، مع استمرار إغلاق العديد من المدارس وإزالة الأنقاض.. فيما فر أكثر من 100 شخص نحو ملاجيء فى أنحاء الجزيرة ليلة الأمس، معظمهم فى مدينة "جوايانيلا" الساحلية الجنوبية.

وأعرب العديد من البورتوريكيين عن قلقهم بشأن انقطاع التيار الكهربائي، حيث حذرت شركة "لوما"، التى تدير نقل الطاقة وتوزيعها، من "انقطاع الخدمة على نطاق واسع". فيما أكد حاكم بورتوريكو، بيدرو بيرلويزي، استعداده لإعلان حالة الطواريء إذا لزم الأمر بينما أعلن التأهب بين صفوف الحرس الوطنى للتعامل مع العاصفة وبحث تقديم سبل المساعدة.

وعلى صعيد متصل، حذر خبراء الأرصاد السكان فى بورتوريكو من وقوع فيضانات مهددة للحياة وانهيارات طينية.

ولقى شخص مصرعه فى جزيرة جوادلوب بعدما جرفت مياه الأمطار منزله. كما أدت العاصفة إلى تدمير طرق واقتلاع أشجار ودمرت جسرا واحدا على الأقل.