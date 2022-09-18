الشرطة تحاصر الغشاشين وتضبط أطنان أغذية مجهولة المصدر.. انفوجراف

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت شرطة التموين، في ضبط 1578 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بينها طن أسماك دون بيانات، و9 أطنان دقيق بدون مستندات، وطن لحوم دون الإعلان عن أسعار، وطن أغذية مجهولة المصدر.

وتمكنت الجهود خلال 24 ساعة من ضبط (494) قضية تموينية، بمضبوطات بلغت أكثر من (122) طن مواد غذائية وغير غذائية.

وفى مجالى حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط أكثر من (67) طنا، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية والغير غذائية تم ضبط قرابة (55) طن، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (712) قضية من بينها (54) قضية "خبز ناقص الوزن" و73 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".