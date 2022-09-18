وأوضحت وكالة أنباء السعودية "واس" أن ذلك على هامش قمة تحويل التعليم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنه تم استعراض أيضا الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، ووضع رؤية جديدة للتعليم في المستقبل، وكذلك تقديم الحلول المبتكرة لتحويل التعليم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها المتعلقة بقطاع التعليم.



وفي السياق ذاته، التقى الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد، حيث تم استعراض استراتيجية السعودية في تطوير المناهج التعليمية والخطط الدراسية ومراجعتها المستمرة بما يعزز أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مفهوم المواطنة العالمية لدى الطلبة إلى جانب تقدم الجامعات السعودية في التصنيفات الدولية.

من ناحية أخرى، استقبل الأمين العام لمجلس الشورى السعودي محمد بن داخل المطيري، في مقر المجلس بالرياض اليوم، عددا من المسؤولين بمجلس الشورى البحريني برئاسة ياسر رمضان العسم، حيث جرى بحث حول أهمية تعزيز العمل والتعاون الثنائي المشترك بين المجلسين وضرورة التعاون وتبادل الخبرات بينهما.

وقدم المطيري للوفد البحريني نبذة عن آلية العمل بمجلس الشورى ودوره التشريعي والرقابي على أداء الجهات الحكومية.