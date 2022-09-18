السجن 8 سنوات لعامل متهم بالإتجار فى المخدرات وإحراز سلاح بدون ترخيص بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم"أ.أ.ع"، عامل بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة ، كما عاقبته بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى ، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة إلى عام2021، بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى مخدر الشابو ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وكشفت التحريات أن المتهم يروج بضاعته على الشباب وأصحاب الكيف وراغبى الشراء، وتم القبض عليه وبحوزته كمية من الشابو كانت معدة للبيع وسلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص ، ووجهت إليه النيابة تهمة الاتجار فى المخدرات واحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.