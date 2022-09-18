الزراعة تنفذ برنامجا تدريبيا حول الاتجاهات الحديثة لمكافحة الأمراض النباتية

كتبت ــ أسماء نصار

تنفذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامجا تدريبيا، حول: "الاتجاهات الحديثة لمكافحة الأمراض النباتية فى المحاصيل الحقلية والبستانية" بمحافظة الوادى الجديد- مركز الداخلة، بداية من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع.

وقال الدكتور اشرف خليل مدير المعهد، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ضمن البرنامج الإرشادى والتدريبى للمعهد.

وأشار مدير المعهد، إلى أن البرنامج سيتناول عددا من الموضوعات، على رأسها: الأعراض المرضية والطرق الحديثة لتشخيص أمراض النباتات، استراتيجية الرش للمبيدات الفطرية وأثرها على البيئة، تطبيقات عملية لاستخدام المستحثات الكيماوية والحيوية فى مكافحة أمراض النباتات، فضلا عن الإدارة الخاطئة لبساتين النخيل وعلاقتها بأمراض النبات، وتأثير التغذية على إنتاجية أشجار الفاكهة، كذلك الأمراض النيماتودية وتأثيرها على إنتاجية المحاصيل.

وأضاف خليل، أن البرنامج يستهدف تدريب 30 متدربا من الفنيين الزراعيين وأخصائى المحصول والمكافحة والإرشاد بالمحافظة، لتوصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما ونوعا.