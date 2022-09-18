الرئيس الفلسطينى يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

كتب: أحمد جمعة

غادر الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد، أيرلندا، متوجها إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووصل أبو مازن، أمس السبت، إلى العاصمة الإيرلندية دبلن، فى طريقه إلى نيويورك، حيث التقى الرئيس الإيرلندى مايكل هيجنز، ورئيس الوزراء ميهول مارتن، ووزير الخارجية سيمون كوفين.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، يوم الجمعة المقبل الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويرافق أبو مازن: وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الدبلوماسية مجدى الخالدي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.

وكانت أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد انطلقت فى 13 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، وتختتم أعمالها بجلسة عامة رفيعة المستوى فى 26 سبتمبر الجاري.