اليوم السابع
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الأحد، 18 سبتمبر 2022 03:13 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ جمهورية نيبال بيوم الدستور

الأحد، 18 سبتمبر 2022 03:04 م
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية نيبال بيوم الدستور الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة، إلى بيديا ديفي بهنداري رئيسة جمهورية نيبال؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور.


وأوفد الرئيس السيسي، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة نيبال بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.


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مصر

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جمهورية نيبال



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