اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 04:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الداخلية تقيم الملتقى الأول لطلائع المناطق الحضارية الجديدة بأكاديمية الشرطة..صور

الأحد، 18 سبتمبر 2022 02:37 م
الداخلية تقيم الملتقى الأول لطلائع المناطق الحضارية الجديدة بأكاديمية الشرطة..صور أكاديمية الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمراراً للدور الإنسانى والاجتماعى لوزارة الداخلية تجاه قاطنى المناطق الحضارية الجديدة، وفى ضوء مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية أقامت الوزارة الملتقى الأول بأكاديمية الشرطة لطلائع وشباب مناطق "أهالينا والأسمرات بالقاهرة - بشائر الخير بالإسكندرية"، على مدار 3 أيام، لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الإنتماء وحب الوطن لديهم، وتأكيداً على أن دور الدولة ومؤسساتها لم يقتصر على بناء المناطق الحضارية الجديدة كبديل للمناطق غير الآمنة.. بل استهدفت معها بناء الإنسان وترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بإنتمائها للوطن.

تضمن البرنامج الذى أعدته وزارة الداخلية لهؤلاء الطلائع والشباب جانباً رياضياً وثقافياً وتوعوياً وفنياً.

وفى ختام البرنامج  قامت وزارة الداخلية بتكريم المتميزين تعليمياً وفنياً ورياضياً من طلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة وأسرهم خلال احتفالية نظمتها الوزارة، بحضور عدد من الفنانين والرياضيين والإعلاميين، والصحفيين.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة فى ضوء إهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم، لجعلهم أكثر حرصاً وإصراراً على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.. وتوفير حياة كريمة لهم .

1
 

 

2
 
3
 

 

4
 

 

5
 

 


الداخلية

الامن الإنساني

اخبار الداخلية

الامن الانساني



الموضوعات المتعلقة

السماح لخريجي الجامعات بالتقديم لكلية الشرطة بالشهادات المؤقتة والإفادة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 10:51 ص

حلمك تبقى ضابط؟.. تعرف على الاختبارات الرياضية بكلية الشرطة (فيديو)

السبت، 17 سبتمبر 2022 02:14 م

حلمك تبقى ضابط.. تعرف على الاختبارات الطبية بكلية الشرطة (فيديو)

السبت، 10 سبتمبر 2022 02:00 م

بعد مد موعد التقديم.. تعرف على مزايا يحصل عليها الملتحقون بكلية الشرطة

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:31 ص

أخبار مصر.. مد التقديم بكلية الشرطة لخريجى الجامعات أسبوعا حتى 22 سبتمبر

الأحد، 04 سبتمبر 2022 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة