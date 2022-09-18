الجيش اللبناني: ضبط مليون قرص مخدر بعد تبادل لإطلاق النار مع مهربين ببعلبك

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أعلن الجيش اللبناني أن تبادل إطلاق النار بين دورية تابعة له مع مهربين في بعلبك مساء أمس لم يسفر عن إصابات، فيما تم ضبط مليون قرص كبتاجون.



وذكر الجيش اللبناني - في بيان اليوم الأحد أنه أثناء ملاحقة دورية من الجيش لعدد من المهربين في مزرعة النهير في جرد معربون- بعلبك، تعرضت لإطلاق نار فردّت على مصادر النيران بالمثل، وبعدها فر المهربون إلى داخل الأراضي السورية.



وأوضح أن الدورية ضبطت حوالى مليون قرص كبتاجون تركها المهربون في المكان، فيما سُلمت المضبوطات الى الجهات المختصة التي باشرت التحقيق.