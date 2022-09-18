يشارك مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان) في الاجتماع التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والذي تنظمه الرابطة بالتعاون مع برلمان جمهورية بورندي، وذلك يومي 19 و20 سبتمبر الجاري.
ويتشكل الوفد البرلماني الجزائري من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج، ومقرر هذه اللجنة وعضو ثالث بها.
ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة موضوعين هما: "آثار وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العربي-الأفريقي، والاستجابة الحكومية في سبيل مواجهتها"، وكذلك "الحرب الروسية-الأوكرانية، وآثارها على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء".
يذكر أن مجلس الأمة الجزائري هو عضو مؤسس لهذه الرابطة التي تضم الغرف الثانية في برلمانات الدول العربية والأفريقية، والتي تسعى إلى دعم الثنائية البرلمانية، وتقوية التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين شعوب العالم العربي وقارة أفريقيا.
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