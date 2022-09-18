التصريح بدفن جثمان سيدة لقيت مصرعها بسبب صعق كهربي أثناء تنظيف الثلاجة بأطفيح

أحمد إسماعيل

صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن ربة منزل لقيت مصرعها، نتيجة صعق كهربائى أثناء تنظيف ثلاجة منزلها، وناظرت النيابة الجثمان، وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهرى على المتوفاة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع سيدة داخل مسكنها في قرية تابعة لمركز أطفيح، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن ربة منزل أصيبت بصعق كهربائي خلال تنظيف الثلاجة، ما أسفر عن مصرعها.

بإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.