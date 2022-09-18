البرازيل توافق على لقاح فايزر لفيروس كورونا للأطفال من سن 6 أشهر

كتبت أمل علام

وافقت هيئة الرقابة الصحية الوطنية البرازيلية أنفيسا على لقاح كورونا الذي تنتجه شركتا فايزر وبيوانتك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات، حسبما ذكرت الهيئة الحكومية في بيان، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت الوكالة، تعمل هذه الخطوة على توسيع نطاق توفير اللقاح، الذي يُباع تحت الاسم التجاري Comirnaty للبالغين وهو متوفر بالفعل في البرازيل للفئات العمرية الأكبر سنًا، موضحة إن معدلات التطعيم في البرازيل هي بالفعل من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث تلقى ما يقرب من 90 % من السكان جرعة واحدة على الأقل، وفقًا لمشروع Our World in Data ، الذي يجمع الأرقام الرسمية من الحكومات في جميع أنحاء العالم.

أبلغت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية عن 97 حالة وفاة على مستوى البلاد بسبب فيروس كورونا، وهو أقل بكثير من الذروة اليومية البالغة 4250 المسجلة في أبريل 2021.

وعلى صعيد آخر كانت قد حذرت منظمة الصحة العالمية من استخدام علاجين بالأجسام المضادة لفيروس كورونا، على أساس أنهما لم يعودا فعالين لعلاج الفيروس، بسبب سلالة أوميكرون ومتحوراتها الفرعية، وذلك وفقا لما ذكرته موقع وكالة رويترز.

وقالت الوكالة، العلاجان صمما للعمل من خلال الارتباط بالبروتين الشائك لفيروس كورونا لتحييد قدرة الفيروس على إصابة الخلايا، من بين أوائل الأدوية المطورة في وقت مبكر من جائحة كورونا.

كان العلاجان، المصممان للعمل من خلال الارتباط بالبروتين الشائك للفيروس لتحييد قدرته على إصابة الخلايا، من بين أوائل الأدوية المطورة في وقت مبكر من الجائحة.

تشير أدلة متزايدة من الاختبارات المعملية إلى أن فعالية العلاجين "سوتروفيماب" و"كاسيريفيماب-إيمديفيماب"، محدودة في مواجهة أحدث تحورات الفيروس، نتيجة لذلك، استبعدتهم أيضا الهيئة التنظيمية للصحة في الولايات المتحدة.

قال خبراء منظمة الصحة العالمية، إنهم نصحوا بشدة بعدم استخدامهما لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وذلك ضمن مجموعة من التوصيات الجديدة التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية.

وأكدت الوكالة، إن الفيروس تطور منذ ذلك الحين،. وقال خبراء منظمة الصحة العالمية، إنهم نصحوا بشدة بعدم استخدامهما لعلاج المصابين بفيروس كورونا، في تراجع عن توصيات مشروطة لاستخدامهما.