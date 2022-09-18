الإسكندرية تتجهز لمؤتمر المناخ.. تفاصيل حملات تنظيف قاع البحر لخدمة السياحة

الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور رأفت حمزة، أستاذ الإنقاذ والغوص بجامعة الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مبادرة تنظيف قاع البحر مستمرة لمدة شهر، وسوف تنطلق المبادرة يوم الأربعاء المقبل من شاطئ المندرة المجانى، استجابة لشكاوى المصطافين من وجود كتل صخرية تعوق حركة السياحة، وسوف تجوب المبادرة شواطئ الإسكندرية على التوالى.

كما أعلن محافظ الإسكندرية قرارا بتخصيص كابينة بشاطئ ستانلى لصالح "غواصين الخير" لمواصلة العمل.

وأطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مبادرة "تنظيف قاع الشواطئ من النفايات والمخلفات" بشاطئ ستانلي، والتي تقام تحت رعاية محافظة الإسكندرية وينظمها مؤسسات المجتمع المدني وفريق "من أجل مصر" بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وذلك في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ العالمي COP27، وبالتزامن مع يوم البيئة العالمي.

وفي كلمته؛ قدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى مؤسسات المجتمع المدني كلية التربية الرياضية وجميع القائمين على هذه المبادرة المتميزة، مشيرًا إلى أن تنظيف قاع الشواطئ من الموضوعات التي يهتم بها العالم أجمع.

وأكد الشريف، أن المحافظة حريصة على دعم جميع المبادرات التي تأتي في إطار رؤية المحافظة بشأن خلق قاع نظيف خالي من من النفايات والمخلفات وكل ما يعيق أو يصيب رواد الشواطئ، وذلك في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

ودعا المحافظ إلى زيادة المشاركة المجتمعية والتوعية بأهمية الحفاظ على قاع الشواطئ من المخلفات، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تمتد المبادرة نحو شهر من الآن لتشمل جميع شواطئ الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتور سامح رياض رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، والدكتور رأفت حمزة الأكاديمي بجامعة الإسكندرية والمدرب الدولي المعتمد للغوص، وبمشاركة 40 غطاس، وجميع الجهات المعنية.