الأقصر تعلن مشاركة 187 محلا ومكتبة فى معارض "أهلا مدارس" استعدادا للعام الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن إنطلاق فعاليات معرض "أهلا مدارس" بمحافظة الأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مناسبة، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وعرض منتجات ذات جودة وبأسعار مناسبة.

وأوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن التخفيضات تبدأ من 25% حتى 40%، والمعرض يضم 187 محل ومكتبة مشاركين بمبادرة "أهلا مدارس"، لتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى والشنط والأحذية للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن المعروض بالأسواق.

وأكد الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه فى مبادرة أهلاً مدارس تم إشتراك عدد 1 معرض رئيسي ببندر الأقصر وعدد 1 معرض فرعى بمركز ومدينة إسنا، وذلك بإجمالي عدد 187 مكتبة ومحل مشاركين بمبادرة أهلا مدارس على مستوى المحافظة بتخفيضات تصل إلى نسبة 30 – 50 % عن السوق الخارجي وجاري المتابعة، وتقرر استمرار عمل معارض أهلا رمضان حتى الأن، مع المتابعة بصفة مستمرة من قبل المديرية والإدارات التموينية التابعة لها والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بها والبيع بالأسعار المعروضة والمخفضة والمناسبة للمواطنين بتخفيضات حقيقية عن السوق الخارجي.

وفى نفس السياق قال أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة بوزارة التموين، أن معرض أهلا مدارس مستمر في محافظات الجمهورية حتى نهاية الشهر الجاري من خلال 23 معرضا رئيسيا بخلاف 119 معرضا فرعيا و33 شادراً، مضيفاً أن معرض أهلا مدارس يشهد مشاركة 500 مكتبة كعارضين لمنتجاتهم في فروعه المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأوضح "أبو الفضل" أن نسبة التخفيض على المنتجات في معارض أهلا مدارس تتراوح بين 30% حتى 50 %، مشيرا إلى أن المعارض شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض أسعار المنتجات داخل المعارض الرئيسية والفرعية.



الأقصر تعلن مشاركة 187 محل ومكتبة فى معارض أهلا مدارس



توفير كراسات بأسعار مخفضة بمعارض الأقصر



جانب من الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة



جولات لمتابعة معارض أهلا مدارس بالأقصر