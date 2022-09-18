الأسهم السعودية تقود هبوط بورصات الخليج بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 2.18% خاسرًا 257.36 نقطة ليغلق عند مستوى 11572.18 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 2.18% خاسرًا 257.36 نقطة ليغلق عند مستوى 11572.18 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.62% خاسرًا 338.22 نقطة ليغلق عند مستوى 20585.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 137.9 مليون سهم بقيمة 5.02 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها المرافق العامة بنسبة 5.69%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 5.56%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.06%، ثم قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية، والسلع طويلة الأجل بنسبة 4.48%، 4.13%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.24%.

وقفز 19 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ولاء" بنسبة 9.78%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 3.12%، ثم سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 3%، وتراجع 193 سهمًا على رأسها سهم "أكوا باور" بنسبة 7.30%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 7.14%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 7.04%، فيما تصدر سهم "معادن" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 434 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

كما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.05% خاسرًا 0.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1937.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون سهم بقيمة 426.7 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 13.82% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 7.5%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 5.16% بضغوط هبوط سهمي بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.4%، 0.31%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.21%، وصعد سهم مجموعة البركة بنسبة 0.64%.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسرًا 19.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7586.48 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% خاسرًا 23.72 نقطة ليغلق عند مستوى 8459.11 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسرًا 10.68 نقطة ليغلق عند مستوى 5772.22 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% خاسرًا 1.38 نقطة ليغلق عند مستوى 5986.71 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 125.5 مليون سهم بقيمة 45.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7669 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 5.75%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.31%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.94%، ثم قطاعي التأمين، والمواد الأساسية بنسبة 0.67%، 0.61%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.54%، ثم قطاعي الخدمات المالية، والاتصالات بنسبة 0.36%، وأخيرُا قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاعي الطاقة، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالي.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.24% خاسرًا 164.60 نقطة ليغلق عند مستوى 13079.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 146.3 مليون سهم بقيمة 534.3 مليون ريال عبر تنفيذ 9200 صفقة، وتراجع 39 سهمًا، وارتفعت 8 أسهم، واستقر سهمين.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 2.58%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.33%، يليه قطاعي البنوك والخدمات المالية، والاتصالات بنسبة 1.06%، 1.05%، على التوالي، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.71%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%.