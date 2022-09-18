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الأسهم السعودية تقود هبوط بورصات الخليج بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

الأحد، 18 سبتمبر 2022 04:00 م
الأسهم السعودية تقود هبوط بورصات الخليج بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع البورصة السعودية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 2.18% خاسرًا 257.36 نقطة ليغلق عند مستوى 11572.18 نقطة.
 

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 2.18% خاسرًا 257.36 نقطة ليغلق عند مستوى 11572.18 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.62% خاسرًا 338.22 نقطة ليغلق عند مستوى 20585.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 137.9 مليون سهم بقيمة 5.02 مليار ريال.
 
 وهبط 20 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها المرافق العامة بنسبة 5.69%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 5.56%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.06%، ثم قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية، والسلع طويلة الأجل بنسبة 4.48%، 4.13%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.24%.
 
وقفز 19 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ولاء" بنسبة 9.78%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 3.12%، ثم سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 3%، وتراجع 193 سهمًا على رأسها سهم "أكوا باور" بنسبة 7.30%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 7.14%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 7.04%، فيما تصدر سهم "معادن" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 434 مليون ريال سعودي.
 

بورصة البحرين

كما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.05% خاسرًا 0.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1937.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون سهم بقيمة 426.7 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 13.82% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 7.5%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 5.16% بضغوط هبوط سهمي بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.4%، 0.31%، على التوالي.
 
فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.21%، وصعد سهم مجموعة البركة بنسبة 0.64%.


بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسرًا 19.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7586.48 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% خاسرًا 23.72 نقطة ليغلق عند مستوى 8459.11 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسرًا 10.68 نقطة ليغلق عند مستوى 5772.22 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% خاسرًا 1.38 نقطة ليغلق عند مستوى 5986.71 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 125.5 مليون سهم بقيمة 45.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7669 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 5.75%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.31%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.94%، ثم قطاعي التأمين، والمواد الأساسية بنسبة 0.67%، 0.61%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.54%، ثم قطاعي الخدمات المالية، والاتصالات بنسبة 0.36%، وأخيرُا قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاعي الطاقة، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالي.
 

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.24% خاسرًا 164.60 نقطة ليغلق عند مستوى 13079.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 146.3 مليون سهم بقيمة 534.3 مليون ريال عبر تنفيذ 9200 صفقة، وتراجع 39 سهمًا، وارتفعت 8 أسهم، واستقر سهمين.
 
وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 2.58%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.33%، يليه قطاعي البنوك والخدمات المالية، والاتصالات بنسبة 1.06%، 1.05%، على التوالي، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.71%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%.

بورصات الخليج

بورصة السعودية

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بورصة البحرين

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