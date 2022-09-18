الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال فصل الخريف بداية من الجمعة المقبلة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظـر أن يبـدأ فصـل الخــريف فلكيا على جمهورية مصر العربية يوم الجمعة المقبل ، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمـة لينتهي يـوم الثلاثاء الموافق 20 دیسمبر ۲۰۲۲ .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها، إلى أن فصـل الخـريف يعتبر فصـل إنتقالـي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى فصـل انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار .

وتابعت، يتسم مناخ فصل الخريف بالإعتدال في درجات الحرارة ولكن يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار في الأحـوال الجوية وهي عبارة عن منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشـدة تكون غزيرة احيانا على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة الكبرى .

وأحيانا عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب في سقوط الأمطار المصحوبة بحبـات ثلجيـة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء .

وقالت، في بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بإمتداد منخفض السـودان الموسمى الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والتي تتسبب في تكون السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد .

واختتمت، يعتبر هذا البيان إجراء إحترازي لوصف معالم فصل الخريف لإتخاذ الإستعدادات المبكرة والإحتياطات اللازمة، وسوف يتم إصدار التحذيرات الجوية لـحـالات عـدم الاستقرار المتوقعـة خـلال فصل الخريف قبل حدوثها بوقت كافي .