اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 05:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال فصل الخريف بداية من الجمعة المقبلة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 05:23 م
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال فصل الخريف بداية من الجمعة المقبلة الارصاد
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظـر أن يبـدأ فصـل الخــريف فلكيا على جمهورية مصر العربية يوم الجمعة المقبل ، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمـة لينتهي يـوم الثلاثاء الموافق 20 دیسمبر ۲۰۲۲ . 
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها، إلى أن فصـل الخـريف يعتبر فصـل إنتقالـي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى فصـل انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار . 
 
وتابعت، يتسم مناخ فصل الخريف بالإعتدال في درجات الحرارة ولكن يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار في الأحـوال الجوية وهي عبارة عن منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشـدة تكون غزيرة احيانا على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة الكبرى .
 
وأحيانا عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب في سقوط الأمطار المصحوبة بحبـات ثلجيـة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء .
 
وقالت، في بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بإمتداد منخفض السـودان الموسمى الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والتي تتسبب في تكون السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد . 
 
واختتمت، يعتبر هذا البيان إجراء إحترازي لوصف معالم فصل الخريف لإتخاذ الإستعدادات المبكرة والإحتياطات اللازمة،  وسوف يتم إصدار التحذيرات الجوية لـحـالات عـدم الاستقرار المتوقعـة خـلال فصل الخريف قبل حدوثها بوقت كافي .
 
 
 

الأرصاد

هيئه الارصاد الجويه

فصل الخريف

طقس الخريف



الموضوعات المتعلقة

"الأرصاد": استمرار التحسن فى الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:23 ص

حملات مكثفة لرصد مخالفات السيارات بمحاور القاهرة والجيزة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 09:33 ص

أخبار مصر.. الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

السبت، 17 سبتمبر 2022 06:00 م

الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا وشبورة صباحا والقاهرة 32 درجة

السبت، 17 سبتمبر 2022 01:32 م

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس.. فيديو

السبت، 17 سبتمبر 2022 01:00 م

الأرصاد تنصح أولياء الأمور: زيادة الملابس قطعة واحدة مع بدء العام الدراسى

السبت، 17 سبتمبر 2022 11:33 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة