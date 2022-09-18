اليوم السابع
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اعرف حقيقة فيديو إلحاح بائع على سائح وزوجته لتقديم خدمات الإرشاد السياحى

الأحد، 18 سبتمبر 2022 08:19 م
اعرف حقيقة فيديو إلحاح بائع على سائح وزوجته لتقديم خدمات الإرشاد السياحى حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى القنوات على تطبيق "يوتيوب" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالإلحاح على أحد السائحين وزوجته لتقديم خدمة الإرشاد السياحى لهما حال تواجدهما بالمنطقة الأثرية بالهرم مقابل حصوله على مبلغ مالى نظير ذلك.

باستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكب الواقعة (بائع – مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى "عملات أجنبية" وتبين استغلال تواجده بالمنطقة المشار إليها "كبائع بموجب ترخيص صادر له" وقيامه بممارسة أعمال مهنة الإرشاد السياحى للسائحين نظير مقابل مادى دون الحصول على تصريح بذلك.. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأن مقطع الفيديو تم تصويره منذ شهر يونيو الماضى.

 تم التنسيق والجهات المختصة لإلغاء التراخيص الصادرة للمذكور. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


سياحة

الاجانب

الداخلية



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