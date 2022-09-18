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تنسيق الجامعات 2022..

استمرار إتاحة موقع التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية لتسجيل الرغبات

الأحد، 18 سبتمبر 2022 05:00 ص
استمرار إتاحة موقع التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية لتسجيل الرغبات معامل التنسيق
كتب محمد صبحى

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يواصل موقع التنسيق الإلكترونى، اليوم الأحد، رابع أيام انطلاق مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية ، إتاحة تسجيل الرغبات أمام طلاب الدبلومات الفنية على موقع التنسيق ذلك من خلال الحاسب الآلى الشخصى للطالب المزود بالانترنت أو معامل تنسيق الجامعات .
 
 
وحدد مكتب التنسيق نسب القبول بالنسبة لشهادات الدبلومات الفنية على النحو التالى :
 
1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالي:-
دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.
 
2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي :-
• دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.
 
 
 
• دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.
 
 
 
• دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.
 
 
 
• دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.
 
 
 
دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.
 
 
 
• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.
 
 
 

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