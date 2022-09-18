ارتفاع عدد قتلى مشاجرة قرية بهجورة في قنا إلى شخصين

ارتفع عدد القتلى في مشاجرة بقنا، اليوم الأحد، إلى شخصين بقرية بهجورة في مركز نجع حمادي، بعد مقتل عامل، إثر التعدي عليه بالضرب.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع قناوي أحمد، إثر التعدي عليه بالضرب، في مشاجرة بين عائلتين بقرية بهجورة بنجع حمادي.

وكان تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخص بطلق ناري، وتبين مصرع محسن محمد، 50 عاما، مقيم بقرية بهجورة بنجع حمادي، بطلق ناري، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.