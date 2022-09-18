ارتفاع ضحايا فيضانات إيطاليا لـ11 شخصا.. غرق عشرات السيارات وانهيارات أرضية.. فيديو

فاطمة شوقى

أكدت السلطات المحلية الإيطالية ارتفاع عدد وفيات الفيضانات التي اجتاحت البلاد إلى 11 قتيلا، مع وجود اثنين من المفقودين، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت السلطات الإيطالية إن السيول المائية التي تعرضت لها إيطاليا والتي تسببت في فيضانات وأنهار من الطين جرفت العديد من السيارات ، مع تسببها في قطع الأشجار وانهيارات أرضية في العديد من الطرق، واجه رجال الإنقاذ عقبات كبيرة لوصولهم لبعض الأماكن.



فيضانات فى ايطاليا

وأوضحت أنه حتى الآن، تم إحصاء شخصين مفقودين ، طفل يبلغ من العمر 8 أعوام وامرأة تبلغ من العمر 56 عاما.

في غضون ذلك ، استمر الطقس السيئ خلال اليوم الحالي في معظم أنحاء إيطاليا ، مع رياح قوية على الساحل الغربي ، في توسكانا وروما.



فيضانات وانهار طيبنية فى ايطاليا

في رافينا ، في الشرق ، حطم المطر مراسي سفينة سياحية نرويجية ، "Viking Sea" ، على متنها 870 راكبًا و 200 من أفراد الطاقم ، واستغرق الأمر خمس ساعات من المناورات لتثبيتها .

وأشارت صحيفة "الديباتى" الإسبانية إلى أنه في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات ، سقط حوالي 400 ملم من الأمطار ، فغمرت شوارع العديد من المدن حول عاصمة المنطقة ، أنكونا ، على ساحل البحر الأدرياتيكي.



غرق الشوارع فى ايطاليا

وقال لودوفيكو كافيرني عمدة بلدة سيرا سانت ابونديو لراديو راي "لقد كان مثل الزلزال".

وأظهرت صور نشرها رجال الإطفاء أعضاء من خدمات الإنقاذ في قوارب يحاولون إجلاء الناس في بلدة سينيحاليا الساحلية ، بينما حاول آخرون إخلاء نفق من الأنقاض.



فيضانات بايطاليا

وقال ستيفانو أجوتسي ، رئيس الحماية المدنية في حكومة إقليم ماركي ، إن هطول الأمطار كان أقوى بكثير مما كان متوقعا، وقال للصحفيين "تلقينا تحذيرا عاديا من المطر لكن لم يتوقع أحد شيئا كهذا