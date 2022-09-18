اليوم السابع
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اختيار رئيس اتحاد العمال نائبا لرئيس مؤتمر العمل العربى فى دورته الـ48

الأحد، 18 سبتمبر 2022 02:23 م
اختيار رئيس اتحاد العمال نائبا لرئيس مؤتمر العمل العربى فى دورته الـ48 مؤتمر العمل العربى
كتبت ــ آية دعبس

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رحبت الوفود العمالية العربية من رؤساء ممثلي الاتحادات العمالية المشاركة في مؤتمر العمل العربي بالكلمة التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى وصفوها بالدافعة نحو العمل والتنمية الشاملة بين أطراف العمل الثلاث.
 
واختار الفريق العمالي في أول جلسة عمل له محمد عبد العزيز جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر نائبا لرئيس المؤتمر عن الفريق، وتولي الدكتور بشارة الأسمر رئيس اتحاد عمال لبنان رئاسة الفريق، وستار دنبوس اتحاد عمال العراق نائبا للرئيس، وجمال قادري اتحاد عمال سوريا الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب مقررا للفريق.
 
وكانت قد انطلقت صباح اليوم، الأحد، فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي ،الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية،يشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.
 
 
 

اتحاد العمال

منظمة العمل العربية

مؤتمر العمل العربى



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