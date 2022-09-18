اتحاد الصناعات: الدولة تسعى إلى جذب الشركات الأجنبية الكبرى

كتب أحمد عرفة

قال المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه من قبل برفع قيمة الصادرات المصرية من 30 مليار دولار إلى 100 مليار دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة عكس ضرورة شحذ الجهود خلال الفترة المقبلة، وكذا تعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ توجهات الرئيس.

وأضاف "الشاهد"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن الصناعة هي القاطرة الأساسية لاقتصاد أي دولة، حيث تصل الموارد الأجنبية لمصر عبر 4 روافد، وهم قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصناعة.

واستطرد: "فيه حجات متذبذبة كالسياحة والتي تتأثر بأي اضطراب داخلي أو خارجي، الأمر الذي يغير من العوائد السياحية، وفي حال وجد سعر ثان للدولار فيتوقف المصريين في الخارج عن التحويل، ولكن الحاجتين اللي مش بيحصل فيهم انحراف هم الصادرات وقناة السويس".

وأوضح أن الدولة تسعي إلى جذب الشركات الأجنبية ذات العلامات التجارية الكبيرة، لأن لهم محطات تسويقية كثيرة حول العالم، فيما تظل المشكلة الأساسية في الصناعة المصرية هو تعثر عددا من المصانع بشكل مالي أو تسويقي، "لما نشتغل مع علامة تجارية كبيرة فهما عندهم محطات تسويقية ومش بندخل في التعثر"

وتابع: "عندنا معوقات داخل القطاع الصناعي حاليا وتتمثل في مستلزمات الإنتاج، وتم مناقشة هذا الأمر مع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأخير، والبضائع الموجودة بداخل الموانئ المصرية بكميات كبيرة عاملة إعاقة في خروج المنتجات للمواطنين، وبيكون عندنا مكونات ناقصة ومش بنقدر نعمل طاقة إنتاجية مناسبة، الآمر الذي ينعكس في النهاية على سعر المنتج".