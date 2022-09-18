إعصار "نانمادول" القوى يصل اليابسة ويضرب محافظة "كاجوشيما" اليابانية

ذكرت ذلك هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل .

وكانت الخطوط الجوية اليابانية وخطوط "أول نيبون" الجوية قد قررت اعتبارا من الساعة السادسة صباحا اليوم الأحد بالتوقيت المحلي لليابان إلغاء أكثر من 500 رحلة، وذلك مع اقتراب وصول الإعصار "نانمادول" القوي.

من جانبها، أعلنت مجموعة السكك الحديدية اليابانية أن خدمات القطارات السريعة ستتأثر يومي الأحد والإثنين بسبب الإعصار القوي والذي من المتوقع أن يتسبب في إحداث أنواع من الكوارث التي لا تظهر إلا مرة واحدة في بضعة عقود وفقا لمسئولي الأرصاد الجوية.

وقد أصدر مسئولو الأرصاد الجوية في وقت سابق تحذيرا طارئا من الرياح العنيفة والأمواج العالية والعواصف العاتية في محافظة "كاجوشيما" الواقعة جنوب غرب البلاد، وذلك قبل ساعات من وصول الإعصار "نانمادول".

وقال المسئولون إن سرعة الرياح القصوى قد تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع أن يضرب الإعصار شمال وجنوب جزيرة "كيوشو" وكذلك جزر "أمامي" المتوقع أن تصل ذروة هبوب الرياح فيها إلى 252 كيلومترا في الساعة.