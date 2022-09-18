إصابة 7 أشخاص بسبب انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمى بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسنى

أصيب 7 أشخاص، بإصابات متنفرقة، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمى، اتجاه حلوان، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات المرور، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الاقليمى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين بالفحص والمعاينة أنه أثناء سير سيارة "ميكروباص" بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها، وأسفر الحادث عن أصابة 7 اشخاص تم نقلهم لمستشفي البنك الاهلى والصف ،وقام رجال المرور برفع اثار الحادث.