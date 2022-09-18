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إصابة 5 سيدات فى حادث انقلاب تروسيكل على طريق بنى سويف الفيوم

الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:21 ص
إصابة 5 سيدات فى حادث انقلاب تروسيكل على طريق بنى سويف الفيوم إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيبت 5 سيدات اليوم الأحد فى حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الزراعى بنى سويف الفيوم الزراعى أمام قرية ابشنا دائرة مركز بنى سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق بنى سويف الفيوم الزراعى أمام قرية ابشنا دائرة مركز بنى سويف.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف  بسيارتى إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من كريمة عيد عبد اللطيف 53 سنة دنديل بدون عمل  مصاب اشتباه كسر بالزراع الأيمن ، نادية محمود رياض 50 سنة دنديل بدون عمل مصابه سحجات وكدمات ،  صالحة عيد عبد اللطيف 45 سنة دنديل بدون عمل مصابه  كدمات وسحجات ، ملك صالح طه 47 سنة دنديل بدون عمل  مصابه سحجات وكدمات ،  انشراح فتحى ذكى 50 سنة دنديل بدون عمل  مصابه سحجات وكدمات ، وتم تقديم العلاج اللازم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير المستشفيات الجامعية.

 

 

 


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