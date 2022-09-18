اليوم السابع
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الأحد، 18 سبتمبر 2022 09:57 م
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إصابة 5 أشخاص فى حادث مروري بملوى المنيا

الأحد، 18 سبتمبر 2022 09:50 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث مروري بملوى المنيا حادث - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 5 أشخاص فى حادث مروري على الطريق الزراعي القاهرة أسوان المار على محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى كارو على الطريق الزراعى مصر أسوان المار في محيط محافظة المنيا، وتحديدًا بالقرب من مركز ملوي، ووجود مصابين بالحادث.
 
 
وبانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، تبين إصابة 5 أشخاص إثر حادث التصادم بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعى.
 

مديرية الامن

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