اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بمحور الضبعة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 09:36 ص
إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بمحور الضبعة حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى محور الضبعة المتجه إلى مدينة الشيخ زايد، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى محور الضبعة المتجه إلى مدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف.
 
وتبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، وأسفر الحادث عن إصابة 5 اشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى  لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث، وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان فى الواقعة.

امن الجيزة

حادث مرورى

محور الضبعة

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