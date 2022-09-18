اليوم السابع
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الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:51 ص
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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:31 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 4 مواطنين في حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربى وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، اخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى بعد مطلع الكيلو 55 اتجاه القاهره وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 مواطنين في الحادث وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


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