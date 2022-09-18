اليوم السابع
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الأحد، 18 سبتمبر 2022 02:53 م
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إصابة شخص فى حريق محدود داخل معهد دينى بقنا

الأحد، 18 سبتمبر 2022 02:33 م
إصابة شخص فى حريق محدود داخل معهد دينى بقنا سيارات مطافئ - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شخص، اليوم السبت، في حريق محدود داخل معهد ديني بقرية حجازة التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخص في حريق داخل معهد ديني بقرية حجازة، وعلي الفور دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء تحت إشراف العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية، وتم السيطرة علي الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة علي الحريق قبل امتداده، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وسبب الحريق.

 

 

 

 


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