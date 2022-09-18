إصابة شخص فى حريق محدود داخل معهد دينى بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب شخص، اليوم السبت، في حريق محدود داخل معهد ديني بقرية حجازة التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخص في حريق داخل معهد ديني بقرية حجازة، وعلي الفور دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء تحت إشراف العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية، وتم السيطرة علي الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة علي الحريق قبل امتداده، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وسبب الحريق.