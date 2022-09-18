اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة نارية بالغربية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 09:20 ص
إصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة نارية بالغربية انقلاب دراجة نارية - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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شهدت دائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، حادث انقلاب دراجة نارية مما أسفر عن إصابة شخصين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وعلي الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية في نطاق مركز طنطا وتعطل حركة المرور على الطريق، علي الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين إصابة شخصين فى انقلاب دراجة نارية بسبب انفجار إطار كاوتش الدراجة وجرى نقل المصابين إلي مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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