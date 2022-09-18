إزالة 6 تعديات على الأرض الزراعية وحملة نظافة مكبرة بشوارع المحلة

الغربية عادل ضرة-مصطفى عادل

أكد اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحلة، استمرار أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد تحت إشراف نواب رئيس المدينة والمهندس محمود صالح مدير ادارة حماية الأراضى بالإدارة الزراعية بالتنسيق مع اللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مامور مركز المحلة ورؤساء الوحدات المحلية حيث تم إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 4 قيراط و 18 سهم.

وأضاف رئيس المدينة، أن الحالات التى تمت إزالتها على الأرض الزراعية فى المهد كانت عبارة عن سملات و قواعد خرسانية و شدات خشبية و مبانى مستكملة على مساحة 4 قيراط و 18 سهم بنطاق الوحدات المحلية لقرى العامرية وشبرابابل.

تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ونفذ حى ثان المحلة بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب سعد نصر رئيس الحي حملة نظافة صباحية بشوارع المدينة بنطاق الحي بمشاركة عمال ومعدات جهاز النظافة.

وخلال الحملة تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات بشوارع الحى بشارع البحر والعباسي القديم، وأمام قسم شرطة ثان المحلة، ميدان الشون، أسفل كوبرى الفريق رضا حافظ ، واعلى الكوبرى.

كما قامت الحملة برفع الاتربة بطريق سكة طنطا، مرورا بمنطفة منشية البكري وصولا لمدخل المدينة وطريق بحر شبين، سكة قطور، الششتاوى ، سكة زفتى، طريق نادى الشرطة، ممرات السكة الحديد، نعمان الأعصر، بالاضافة إلى تفريغ الصناديق والجمع المنزلي.