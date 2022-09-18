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أوكرانيا: طالبنا روسيا بتقديم معلومات حول ضحايا قصف مركز الاحتجاز في يلينوفكا

الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:53 م
أوكرانيا: طالبنا روسيا بتقديم معلومات حول ضحايا قصف مركز الاحتجاز في يلينوفكا اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميتري لوبينيتس، أن أوكرانيا طالبت روسيا بتقديم معلومات حول ضحايا قصف مركز الاحتجاز في يلينوفكا بدونيتسك وفقا لروسيا اليوم.

وقال مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني : لم نتلق معلومات عن أسماء الضحايا في الوقت الحالي، لكننا نطلب ذلك مباشرة من السيدة مفوضة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي تاتيانا موسكالكوفا، ومن خلال الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني أنه على استعداد للوصول شخصيا إلى يلينوفكا لتقييم كل الحقائق والتواصل مع شهود القصف والجرحى.

 


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