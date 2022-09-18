أمين "التعاون الإسلامي" يتوجه لنيويورك للمشاركة بالدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

كتبت: هند المغربي

يتوجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، على رأس وفد الأمانة العامة، لمنظمة التعاون الإسلامي إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفق بيان المنظمة من المتوقع أن يجري الأمين العام لقاءات ثنائية مع قادة ورؤساء من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومسؤولي منظمات إقليمية ودولية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جهة أخرى، تعقد الأمانة العامة الاجتماع السنوي التنسيقي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، في مقر الأمم المتحدة على هامش الدورة 77 للجمعية العامة، بالإضافة إلى اجتماعات اللجنة السداسية المعنية بفلسطين المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، وفريق الاتصال المعني بالمسلمين في أوروبا، وفريق الاتصال المعني بجامو وكشمير، وفريق الاتصال المعني بالروهينجا في ميانمار.