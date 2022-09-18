أمن القليوبية يضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 7 متهمين ل3 منهم معلومات جنائية.

كما تمكنت قوات الأمن من تنفيذ 2831 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى إستمرار الحملات.