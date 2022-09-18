أمريكا: 23 ألفا و499 حالة إجمالى إصابات "جدري القردة" فى مختلف الولايات

وأضاف المركز في بيان اليوم الأحد، أن ذروة حالات الإصابة بلغت 656ر4 في ولاية كاليفورينا وحدها، تلتها ولاية نيويورك التي سجلت 738ر3 حالة إصابة، ثم ولاية فلوريدا بعدد 352ر2حالة وتلتها ولاية تكساس بإجمالي 017ر2 حالة وتلتها ولاية جورجيا بإجمالي 658ر1 حالة.

وينتشر "جدري القردة" عادة من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال المباشر، كما يمكن أيضا أن ينتقل من إفرازات الجهاز التنفسي أثناء الاتصال المطول وجها لوجه، أو أثناء الاتصال الجسدي.

كان مركز الأمراض الأمريكي قد نشر بيانا عن معدلات توزيع الجرعة الأولى والثانية من تطعيمات مكافحة انتشار جدري القردة، ذكر فيه أنه تم توزيع 150ر540 جرعة لمكافحة انتشار المرض، مشيرا إلى أن التطعيمات شملت من هم فوق الـ 18 سنة.